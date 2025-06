Live upcycling da swap

scoprire come dare nuova vita ai capi di abbigliamento, unendo sostenibilità e stile. Vieni a esplorare il mondo del riuso creativo e a portare a casa un pezzo unico, frutto della tua creatività e del talento di Giuditta Amendola. Un’occasione imperdibile per imparare, divertirsi e contribuire a un futuro più verde e innovativo!

Sabato 14 giugno da swap. celebriamo la creatività e il riuso con una giornata speciale dedicata al live upcycling. La camicia: da icona a creazione 10.00 – 14.00 Con la designer Giuditta Amendola, trasformiamo camicie dimenticate in capi unici. Un laboratorio pratico e ispirato, per.

