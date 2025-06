LIVE Italia-Moldavia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | gli azzurri riusciranno a vincere una partita?

Benvenuti alla nostra diretta live dell'Italia contro la Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Gli azzurri, ancora scossi dalla pesante sconfitta contro la Norvegia, sono determinati a risalire la china in questa partita cruciale. Riusciranno a dimostrare il carattere e conquistare i tre punti necessari? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se gli azzurri riusciranno a vincere una partita fondamentale per il loro cammino mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026, ultima partita per Spalletti. L’Italia è nel caos, incassata la netta sconfitta derivante dal ko (0-3) contro la Norvegia all’esordio, gli azzurri devono già pensare alla prossima sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con un commissario tecnico oramai esonerato quale Spalletti. L’Italia, impegnata nel girone I, deve prontamente rimettersi in corsa già a partire dalla prossima sfida, contro la Moldavia. La nazionale che è ultima in classifica nel girone, avendo perso le due sfide finora giocate (0-5 con la Norvegia, 2-3 contro l’Estonia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri riusciranno a vincere una partita?

In questa notizia si parla di: Italia Diretta Moldavia Qualificazioni

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia-Moldavia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Moldavia di Lunedì 9 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Leggi su calciomagazine.net

Italia-Moldavia (qualificazioni Mondiali): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Italia-Moldova: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Le probabili formazioni, dove vedere la sfida in tv, l’arbitro della gara e i precedenti ... Leggi su sport.virgilio.it