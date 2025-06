LIVE Italia-Moldavia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Cambiaso e Dimarco partono titolari!

Benvenuti alla diretta live di Italia-Moldavia, un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con formazione ufficiale e tensione alle stelle, i nostri azzurri scendono in campo con Cambiaso e Dimarco titolari, pronti a scrivere un’altra pagina di storia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi e emozioni fino al triplice fischio finale. La partita sta per iniziare: scopriamo insieme cosa ci riserva questa sfida fondamentale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct Spalletti MOLDAVIA (3-4-2-1): Kozhukhar; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. Ct. Clescenco. 19.52 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Moldavia match delle qualificazioni mondiali di calcio 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026, ultima partita per Spalletti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Cambiaso e Dimarco partono titolari!

