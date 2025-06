LIVE Italia-Moldavia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Raspadori e Cambiaso firmano le reti di una risicata vittoria

Segui con entusiasmo la diretta di Italia-Moldavia, qualificazioni ai Mondiali 2026! Con le reti di Raspadori e Cambiaso, gli azzurri conquistano una vittoria sofferta e importante. Resta aggiornato sui momenti salienti e le emozioni del match: il calcio italiano si accende e questo è solo l'inizio di un percorso da protagonista. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? Finisce la partita, Italia-Moldavia 2-0. 94? Lucca di testa non trova la porta. 92? Ci saranno sei minuti di recupero. 90? Problemi fisici per Tonali e Bastoni, ma sono finite le sostituzioni. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Sinistro di Damascan che viene respinto. 84? Maldini sempre triplicato non riesce ad andare in area di rigore. 82? Italia che non sembra riuscire ad andare avanti. 80? Fuori Ranieri, dentro Coppola nell’Italia. 78? Pronto ad entrare anche Coppola. 76? Fuori Raspadori, dentro Maldini nell’Italia. 74? Cross sballato di Orsolini. 🔗 Leggi su Oasport.it