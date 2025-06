LIVE Italia-Moldavia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | raddoppia Cambiaso!

Segui in diretta Italia-Moldavia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia si presenta con determinazione, già avanti di due gol grazie a Cambiaso e Orsolini. La squadra mostra ottimismo e compattezza, pronte a raddoppiare e consolidare il risultato. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri se gli azzurri riusciranno a chiudere la partita con un altro successo convincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Italia che sembra poter avanzare, dopo i due gol mentalmente i ragazzi sembrano più liberi. 52? Doppia occasione per Frattesi, rinvia la difesa moldava. 50? Gooooooooooool, Cambiaso, assist di Orsolini con una bella discesa sulla destra, Italia-Moldavia 2-0. 48? Dentro Barella e Orsolini, fuori Dimarco e Ricci nell’Italia. 46? Inizia il secondo tempo! 21.30 Finisce un primo tempo che lascia l’Italia in vantaggio ma con una bruttissima prestazione. Fischi dal pubblico per una prestazione ancora insufficiente. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Moldavia 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: raddoppia Cambiaso!

