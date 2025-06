LIVE Italia-Moldavia 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Raspadori sblocca il match!

Segui in diretta le emozioni di Italia-Moldavia, qualificazioni ai Mondiali 2026, dove Raspadori segna il gol decisivo, portando gli azzurri in vantaggio. Tuffati nel nostro aggiornamento live e vivi ogni attimo della partita, dalla tensione sul campo alle esultanze sfrenate. Restate con noi, perché questa sfida è solo all’inizio e le emozioni sono dietro l’angolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Gooooooooooooooool, Raspadori, finalmente trova il primo palo, Italia-Moldavia 1-0. 39? Retegui con il piatto ancora non trova la porta. 37? Sinistro di Dimarco che manda sull’esterno della rete. 35? Ricomincia il lungo possesso palla dell’Italia. 33? Toccato duro Tonali, punizione per l’Italia che riparte. 31? Sinistro di Retegui che il portiere blocca in due tempi. 29? Esterni alti dell’Italia, ma i palloni arrivano troppo “sporchi”. 27? Nicolaescu con il destro manda alto dalla distanza. 25? Retegui anticipato prima del tiro di destro. 23? Cross di Di Lorenzo per Tonali che con l’esterno non trova l’impatto preciso con il pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it