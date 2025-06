LIVE Italia-Moldavia 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

L’Italia conquista un vantaggio prezioso contro la Moldavia, ma il primo tempo ha lasciato spazio a molte riflessioni. Con un match ancora aperto e tante emozioni da vivere, il secondo tempo promette battaglia e sorprese. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni momento di questa sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Dentro Barella e Orsolini, fuori Dimarco e Ricci nell’Italia. 46? Inizia il secondo tempo! 21.30 Finisce un primo tempo che lascia l’Italia in vantaggio ma con una bruttissima prestazione. Fischi dal pubblico per una prestazione ancora insufficiente. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Moldavia 1-0. 45? Palo esterno di Ionita. 43? Nicolaescu prova il tiro, si salva la difesa azzurra. 41? Gooooooooooooooool, Raspadori, finalmente trova il primo palo, Italia-Moldavia 1-0. 39? Retegui con il piatto ancora non trova la porta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

