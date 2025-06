LIVE Italia-Moldavia 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

L’Italia si prepara a scendere in campo con determinazione per le qualificazioni ai Mondiali 2026, affrontando la Moldavia in una partita che tiene tutti gli appassionati con il fiato sospeso. Dopo un primo tempo intenso, l’Italia conduce 1-0, ma la prestazione non è ancora brillante. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live e analisi in tempo reale: il secondo tempo promette emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Finisce un primo tempo che lascia l’Italia in vantaggio ma con una bruttissima prestazione. Fischi dal pubblico per una prestazione ancora insufficiente. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Moldavia 1-0. 45? Palo esterno di Ionita. 43? Nicolaescu prova il tiro, si salva la difesa azzurra. 41? Gooooooooooooooool, Raspadori, finalmente trova il primo palo, Italia-Moldavia 1-0. 39? Retegui con il piatto ancora non trova la porta. 37? Sinistro di Dimarco che manda sull’esterno della rete. 35? Ricomincia il lungo possesso palla dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

