LIVE Italia-Moldavia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | traversa di Ranieri!

Segui in diretta l’emozionante sfida tra Italia e Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un match ricco di colpi di scena, dall’incrocio di Raspadori alla traversa di Ranieri, che tiene i tifosi col fiato sospeso. Restate aggiornati per non perdervi ogni dettaglio di questa battaglia sportiva. Clicca Qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni emozione insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Cross di Cambiaso, il portiere della Moldavia anticipa Retegui in mischia in area di rigore. 17? Frattesi di tacco non trova la porta. 15? Traversa di Ranieri su punizione cross di Raspadori. 13? Tonali dalla distanza manda alto. 11? Tiro di Frattesi respinto dalla difesa. 9? Rete in fuorigioco di Nicolaescu. Si salva l’Italia. 7? Tiro di Raspadori respinto dalla difesa moldava. 5? Ritmi troppo lenti per l’Italia. 3? Fallo in attacco di Raspadori, riparte la Moldavia. 1? Inizia la partita! 20.42 L’Italia deve segnare quanti più gol possibili, visto che il primo criterio è la differenza reti in caso di arrivo a pari punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: traversa di Ranieri!

