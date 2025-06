LIVE Italia-Moldavia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | rete in fuorigioco di Nicolaescu

Segui con noi l’emozionante sfida tra Italia e Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. La partita è ancora in equilibrio, con azioni mozzafiato e momenti di suspense, come il gol annullato a Nicolaescu per fuorigioco. Con una strategia aggressiva, gli Azzurri devono segnare il maggior numero di gol possibile per migliorare la loro posizione in classifica. Resta con noi e scopri gli aggiornamenti live di questa partita cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Tonali dalla distanza manda alto. 11? Tiro di Frattesi respinto dalla difesa. 9? Rete in fuorigioco di Nicolaescu. Si salva l’Italia. 7? Tiro di Raspadori respinto dalla difesa moldava. 5? Ritmi troppo lenti per l’Italia. 3? Fallo in attacco di Raspadori, riparte la Moldavia. 1? Inizia la partita! 20.42 L’Italia deve segnare quanti più gol possibili, visto che il primo criterio è la differenza reti in caso di arrivo a pari punti. 20.38 Inni nazionali in corso. 20.34 Luciano Spalletti ricordiamo ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldavia di essere stato esonerato da CT della Nazionale da Gravina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Moldavia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: rete in fuorigioco di Nicolaescu

