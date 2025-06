LIVE Italia-Moldavia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Cambiaso e Dimarco partono titolari!

Segui con noi in diretta la sfida tra Italia e Moldavia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con Cambiaso e Dimarco titolari, ogni azione può fare la differenza: solo le prime classificate ottengono il pass diretto, mentre le seconde devono puntare agli spareggi. Resta aggiornato e non perderti neanche un momento di questa emozionante partita!

20.25 Solo le prime classificate dei gironi europei ottengono il pass diretto, ma finire alle spalle della Norvegia non sarebbe sinonimo di eliminazione certa. Le seconde vanno agli spareggi. 20.21 Con la Moldova, i precedenti sono in tutto cinque, con altrettanti successi azzurri, 4 nelle qualificazioni mondiali e 1 nell'ultima sfida amichevole del 2020; nel '96 esordio di Nesta, nel '97 di Vieri (che segna il goal n.1000 della Nazionale) e Padovano. 19.53 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

