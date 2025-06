LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ripresi i fuggitivi Gruppo compatto

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025! Segui ogni istante di questa emozionante tappa, con i fuggitivi ripresi e il gruppo compatto pronto a scatenare l’ultima sfida. La corsa si avvicina al traguardo: preparatevi a vivere un finale mozzafiato. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:34 La velocità media aggiornata è di 40,3 kmh. 16:31 La prossima asperità da affrontare sarà la Côte de Nonette, quarta categoria di 1,8 chilometri al 5,9%. 16:28 Mancano poco meno di quaranta chilometri al traguardo. 16:25 Il gruppo passa sulla linea del traguardo. Inizia l’ultimo giro del percorso odierno. 16:24 Termina l’azione dei fuggitivi. Il gruppo procede compatto. 16:23 La Alpecin – Deceuninck si è portata in testa al gruppo. 16:21 Sono stati percorsi 150 chilometri. 16:19 Jonathan Milan è al momento in ritardo nei confronti del gruppo dei big. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi i fuggitivi. Gruppo compatto

