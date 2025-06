LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro fuggitivi ma gruppo vicinissimo

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025, una corsa infuocata dove quattro fuggitivi si sono staccati dal gruppo principale, creando un duello emozionante. La battaglia è serrata e ogni secondo conta: restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi domani potrà conquistare il podio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere l’emozione di ogni pedalata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29: Il gruppo ora ha quasi un minuto di ritardo dai quattro fuggitivi. 15.26: Questo il quartetto al comando. Paul Ourselin (Cofidis), Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Romain Gombaud (Team Picnic PostNL) e Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla). 15.24: Si è creato così un quartetto in testa alla corsa con 35 secondi di vantaggio. 15.17: Ai due francesi si è aggiunto anche il danese Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla). 15.14: Sono usciti dal gruppo intanto Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) e Romain Gombaud (Team Picnic PostNL). 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro fuggitivi, ma gruppo vicinissimo

In questa notizia si parla di: Diretta Quattro Fuggitivi Gruppo

