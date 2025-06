LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | prime schermaglie con cote da Classiche delle Ardenne

Benvenuti amici di OA Sport alla live della seconda tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, tra emozionanti schermaglie e prime classiche delle Ardenne, assistiamo a un inizio di corsa all’insegna dell’adrenalina e delle sorprese. La Prémilhat-Issoire di 204,6 km promette battaglia fino all’ultima pedalata. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché questa tappa si preannuncia più entusiasmante che mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato 2025, la Prémilhat-Issoire di 204,6 chilometri. In pochi avrebbero probabilmente immaginato un inizio di corsa da fuochi d’artificio. L’allungo tentato da Jonas Vingegaard nel finale ha portato subito i big alla ribalta. Sul traguardo di Montlucon Tadej Pogacar si è imposto allo sprint precedendo il danese e l’olandese Mathieu Van der Poel. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è il primo ad indossare la maglia gialla di leader della classifica generale con 4’’ sul capitano della Team Visma Lease a Bike e sei sul campione della Alpecin – Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie con cote da Classiche delle Ardenne

