LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar vorrà lasciare di nuovo il segno?

Benvenuti alla diretta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2025, un percorso di 204,6 km da Prémilhat a Issoire che promette emozioni da capogiro. Dopo un inizio da fuochi d’artificio e un finale incandescente con Vingegaard e Pogacar protagonisti, la battaglia si fa sempre più intensa. Restate con noi per scoprire come si svilupperanno le strategie e chi lascerà il segno in questa appassionante corsa. La gara è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato 2025, la Prémilhat-Issoire di 204,6 chilometri. In pochi avrebbero probabilmente immaginato un inizio di corsa da fuochi d’artificio. L’allungo tentato da Jonas Vingegaard nel finale ha portato subito i big alla ribalta. Sul traguardo di Montlucon Tadej Pogacar si è imposto allo sprint precedendo il danese e l’olandese Mathieu Van der Poel. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è il primo ad indossare la maglia gialla di leader della classifica generale con 4’’ sul capitano della Team Visma Lease a Bike e sei sul campione della Alpecin – Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vorrà lasciare di nuovo il segno?

