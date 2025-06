LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Paul Ourselin al comando in solitaria

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025! La tappa odierna si sta infiammando con Paul Ourselin in testa, ma l’attenzione è tutta sulla Maglia Gialla Tadej Pogacar, pronto a gestire la corsa. Seguite con noi ogni momento, aggiornando in tempo reale le emozioni di questa spettacolare giornata di ciclismo. CLICCA QUI PER RICHIAMARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Il campione del mondo oggi nasconde l’iride, dopo la vittoria di tappa di ieri. 13.08 A gestire la situazione la UAE Team Emirates – XRG della Maglia Gialla Tadej Pogacar. 13.05 Il primo di giornata che stanno per affrontare i corridori sarà la Côte de la Font Nanaud (3.5 km al 4.8%). 13.02 A breve in rapida successione quattro GPM. 13.00 Anche oggi in questa prima parte di gara andatura tutt’altro che alta. 12.57 Sale il vantaggio dell’unico fuggitivo: siamo nell’ordine dei 3’50”. 12.53 185 chilometri all’arrivo. 12.50 La carovana ha superato La Croix de Fer, tratto in leggera salita non contrassegnato come GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Ourselin al comando in solitaria

