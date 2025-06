LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan implacabile in volata!

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, e oggi Jonathan Milan si impone in volata con estrema implacabilità. La sfida tra i migliori prosegue senza sosta, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Vuoi scoprire tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale? Clicca qui per vivere ogni momento di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27 La Top 10 della classifica generale 1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 9:34:51 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG,, 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:02 4 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:04 5 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike,, 6 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 0:08 7 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla 0:09 8 POLITT Nils UAE Team Emirates – XRG,, 9 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:10 10 PENHOËT Paul Groupama – FDJ,, 17:25 Jonathan Milan conquista anche la maglia di leader della classifica generale. 17:24 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 4:54:49 2 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:00 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:00 4 FREDHEIM Stian Uno-X Mobility 0:00 5 PENHOËT Paul Groupama – FDJ 0:00 6 JEANNIÈRE Emilien Team TotalEnergies 0:00 7 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 8 FEDOROV Yevgeniy XDS Astana Team 0:00 9 LOUVEL Matis Israel – Premier Tech 0:00 10 VENTURINI Clément Arkéa – B&B Hotels 0:00 17:22 Terzo posto per l’olandese Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata!

In questa notizia si parla di: Diretta Jonathan Milan Giro

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del ... Leggi su oasport.it

Giro del Delfinato, Milan vince la seconda tappa. Risultati e classifica - Jonathan Milan si è imposto nella seconda tappa del Giro del Delfinato, la Prémilhat- Leggi su sport.sky.it

Jonathan Milan pazzesco a Issoire! Si stacca in salita, rientra in gruppo e poi batte Fred Wright e Mathieu van der Poel in volata - Tappa non pianeggiante, ma il finale si sposava con le caratteristiche di Jonathan Milan. Leggi su eurosport.it