LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in due al comando

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma nella tappa di oggi, con due grandi protagonisti al comando e un finale ancora tutto da scrivere. La corsa è intensa, i sorpassi emozionanti e le strategie ben studiate: restate con noi per vivere in diretta ogni momento di questa battaglia epica sulle strade francesi. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere neanche un secondo di questa emozionante giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Sono stati percorsi 150 chilometri. 16:19 Jonathan Milan è al momento in ritardo nei confronti del gruppo dei big. Il ritardo del corridore della Lidl-Trek è di circa dieci secondi. 16:17 La Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo. 16:15 Paul Orselin della Cofidis guida la classifica del GPM con dodici punti. 16:13 Il vantaggio dei fuggitivi è di 30” sul gruppo. 16:10 In testa alla corsa ci sono il danese Christopher Juul-Jensen della Team Jayco AlUla e il francese Victor Guernalec della Arkéa – B&B Hotels. 16:08 Prova l’allungo Victor Guernalec della Arkéa – B&B Hotels. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in due al comando

In questa notizia si parla di: Diretta Giro Delfinato Tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

#GiroDelDelfinato - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025: due francesi al comando, emozioni e sfide in corso! Partecipa alla discussione

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Prima Tappa Partecipa alla discussione

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 2^ tappa a Issoire! (oggi 9 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica: con la seconda tappa Prémilhat- Leggi su ilsussidiario.net

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie con cote da Classiche delle Ardenne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del ... Leggi su oasport.it

Giro del Delfinato 2025, seconda tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv - Seconda tappa del Giro del Delfinato 2025: il percorso ed i favoriti della corsa ciclistica che può essere perfetta per i velocisti ... Leggi su sportface.it