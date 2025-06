LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in diretta | Tecuceanu riparte dall’Olanda

Benvenuti alla diretta live dell'Atletica Meeting di Hengelo 2025, un evento imperdibile che riunisce i migliori atleti del mondo in un palcoscenico di pura emozione. Tra le protagonisti italiane, Catalin Tecuceanu si prepara a ripartire dall’Olanda, pronto a conquistare nuovi traguardi. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa straordinaria manifestazione sportiva, perché qui l’adrenalina corre veloce!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di atletica leggera in programma a Hengelo. La gara che attirerà l’attenzione italiana nel prestigioso meeting di Hengelo, tappa Gold del World Athletics Continental Tour in programma lunedì 9 giugno, sono gli 800 metri maschili, che vedranno al via Catalin Tecuceanu, unico azzurro iscritto nella manifestazione olandese. Per il mezzofondista delle Fiamme Oro, sarà un banco di prova importante dopo un avvio di stagione sotto tono. Tecuceanu ha recentemente intrapreso un nuovo percorso tecnico, scegliendo di affidarsi ad Andrea Ceccarelli, già tecnico dell’argento europeo indoor Simone Barontini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in diretta: Tecuceanu riparte dall’Olanda

In questa notizia si parla di: Meeting Hengelo Diretta Atletica

