LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA | Tecuceanu non decolla Bol illumina dominio Tinch e Chemutai

Benvenuti alla nostra diretta live dall'Atletica Meeting di Hengelo 2025!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49: Per oggi è tutto, si chiude qui la nostra diretta. Buona serata e grazie per averci seguito 19.48: Bol, Tinch e Chemutai i protagonisti del meeting di Hengelo che non ha regalato tempi straordinari e ha confermato le difficoltĂ di Tecuceanu 19,47: Si conclude anche l’ultima gara di oggi, il peso donne. Vince Jackson con 20.62, seconda Schiller con 20.19, terza Ewen con 19.48 19.43: Crolla Tecuceanu nel finale pagando il passaggio veloce. Vince English con il nuovo record d’Irlanda in 1’43”92, Meziane secondo in 1’44”32, Craig terzo in 1’44”32. Ultimo Tecuceanu con 1’46”60, preoccupante 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA: Tecuceanu non decolla, Bol illumina, dominio Tinch e Chemutai

