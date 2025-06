LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA | dominio Tinch e Chemutai! Attesa per Tecuceanu

Rimani aggiornato con la diretta live del Live Atletica Meeting Hengelo 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di atletica leggera. Con un racconto in tempo reale, ti condurremo tra le emozioni delle gare più combattute e i protagonisti da record, come Tinch e Tecuceanu. Clicca qui per non perdere neanche un minuto di questa spettacolare manifestazione. La strada verso il podio è tutta da scoprire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12: Lo statunitense Tinch si conferma in gran forma e domina i 110 ostacoli con un ottimo 13.10, vento assente. Secondo posto per il giamaicano McLeod con 13?42, terzo il belga Obasuyi con 13?45. 18.11: Baldè con 8.07 va al comando del salto in lungo, Grimes con 7.92 si inserisce al secondo posto, Dendy è terzo con 7.88 18.10: Weerman supera 1.85 al secondo tentativo nell’alto donne 18.09: Al via tra poco una delle gare più interessanti della serata, i 110 ostacoli con Tinch e McLeod. Questi i protagonisti: 1 MORDI Manuel (GER) 2 GEERDS Job (NED) 3 OBASUYI Michael (BEL) 4 BEARD Dylan (USA) 5 TINCH Cordell (USA) 6 McLEOD Omar (JAM) 7 TRAJKOVIC Milan (CYP) 8 IRIBARNE Roger (CUB) 9 KOSTER Timme (NED) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA: dominio Tinch e Chemutai! Attesa per Tecuceanu

