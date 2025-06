LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA | Bol illumina dominio Tinch e Chemutai! Tra poco Tecuceanu

Preparati a vivere un emozionante live dall’Atletica Meeting Hengelo 2025! Segui ogni attimo delle gare, dai salti alle velocità, con aggiornamenti in tempo reale e le prestazioni dei protagonisti. Tra i favoriti c’è anche l’azzurro Catalin Tecuceanu, pronto a dare il massimo negli 800 metri. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per rimanere aggiornato e vivere l’atletica come mai prima d’ora!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38: Ewen consolida la terza posizione nel peso con 19.22 19.35: Al via tra poco l’unico azzurro presente, Catalin Tecuceanu negli 800. Questi i protagonisti: 1 DUDYCHA Jakub (CZE) 2 MEZIANE Yanis (FRA) 3 CRAIG Peyton (AUS) 4 CHAPPLE Samuel (NED) 5 NILLESSEN Stefan (NED) 5 TECUCEANU Catalin (ITA) 6 ENGLISH Mark (IRL) 7 CANALES Elvin Josué (ESP) 8 MOHLOSI Kabelo Simon (RSA) 8 SISK Pieter (BEL) 19.30: La statunitense Battle vince i 200 con 22?75 davanti alla svedese Henriksson con 23?10 e alla olandese Bisschops con 23?14, quarta Klaver con 23?40 10.25: Tra poco i 200 metri donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA: Bol illumina, dominio Tinch e Chemutai! Tra poco Tecuceanu

