LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA | attesa per Tecuceanu

Preparati a vivere l'emozione dell'Atletica Meeting di Hengelo 2025 in diretta! Segui tutte le performance dei campioni, dagli sprint mozzafiato alle imprese nelle gare di mezzofondo, con aggiornamenti in tempo reale. Restare sintonizzato e clicca qui per non perdere neanche un istante di questa spettacolare giornata di atletica internazionale. L’azione sta per iniziare, e tu non vorrai perderti nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: 7.69 il primo salto dell’australiano Adcock vincitore del Golden Gala 17.48: Prima misura abbordabile, 1.75, nell’alto donne. Nessun errore finora. Non c’è la francese Gicquel 17.47: Anche Nilsen supera 5.56 al primo tentativo 17.46: Queste le protagoniste dei 3000 siepi donne: 1 da SILVA Tatiane Raquel (BRA) 2 ELLIS Angelina (USA) 3 BAKKER Veerle (NED) 4 DALEMANS Eline (BEL) 5 DHAHRI Rihab (TUN) 6 KRĂ“LIK Kinga (POL) 7 COHEN Adva (ISR) 8 RENOUARD Flavie (FRA) 9 SERRANO Marta (ESP) 10 CHEBET Caren (KEN) 11 ASEFA Wosane (ETH) 12 JEPKEMEI Daisy (KAZ) 13 CHEPKOECH Jackline (KEN) 14 CHEMUTAI Peruth (UGA) 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in DIRETTA: attesa per Tecuceanu

