Lite e minacce con coltello in un hotel a Cordenons | tutta la famiglia positiva alla cocaina

Una scena di grande tensione scuote Cordenons: in un hotel, una famiglia coinvolta in un episodio drammatico, con minacce e un coltello, ha rivelato di essere positiva alla cocaina. L'alterco tra un uomo colombiano di 32 anni e la compagna si è trasformato in violenza, lasciando il loro futuro incerto. È un allarme sulla diffusione delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze che possono derivarne, facendo riflettere sulla necessità di interventi più incisivi.

L’uomo, la compagna e i due figli minori. Tutti positivi alla cocaina. È l'esito dei test tossicologici effettuati al pronto soccorso di Pordenone dopo la violenta aggressione avvenuta nell'hotel Naonis a Cordenons. Un colombiano di 32 anni, dopo una lite con la moglie, ha dato in escandescenze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Lite e minacce con coltello in un hotel a Cordenons: tutta la famiglia positiva alla cocaina

In questa notizia si parla di: Lite Hotel Cordenons Cocaina

Puntava un coltello al collo del figlio, arrestato: l’uomo, la compagna e i figli positivi alla cocaina - CORDENONS (PORDENONE) – La Questura di Pordenone ha reso nota una svolta sulla vicenda della brutale aggressione avvenuta nella serata del 6 giugno che ha richiesto l’intervento tempestivo della Poliz ... Leggi su nordest24.it

Coltello alla gola del figlio di 8 mesi per usarlo come scudo e mandare via gli agenti: 32enne bloccato con il taser dopo una folle notte in hotel - Non avrebbe esitato ad usare il suo figlioletto di appena 8 mesi per farsi scudo contro gli agenti che erano ... Leggi su ilgazzettino.it

Cordenons. Carambola nel fosso e auto in fiamme: positivo alla cocaina un 30enne. Aveva la patente da 2 giorni Foto - Probabilmente perché annebbiato dall'assunzione di cocaina perde il controllo dell'auto mentre la sta provando e finisce fuori strada. Leggi su ilgazzettino.it