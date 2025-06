L'Italia Under 21 di Cesare Maldini | l'era doro dei tre trionfi europei

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara a riscrivere la propria storia, dal 11 al 28 giugno in Slovacchia. Con il prestigioso traguardo di vincere l’**Era d’oro dei tre trionfi europei**, questa giovane formazione sogna di riportare a casa grandi successi e nuove emozioni. La passione, il talento e la determinazione sono pronti a sfidare ogni avversario: il calcio giovanile italiano si appresta a brillare ancora una volta.

L`Italia U21 di Carmine Nunziata dall`11 al 28 giugno in Slovacchia proverà a rinverdire gli antichi fasti della Nazionale giovanile e a conquistare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Under Cesare Maldini

Chi era Cesare Maldini - in precedenza aveva anche allenato la Nazionale italiana Under 21, vincendo tre campionati Europei di fila. Leggi su ilpost.it

Daniel Maldini, esordio con l'Italia Under 18: entra nel finale nel ko contro l'Olanda - Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha esordito con l'Italia Under 18 nel finale della partita persa per 2- Leggi su sport.sky.it

Calcio italiano in lutto per Cesare Maldini - Maldini è stato anche Ct dell'Italia Under 21, conquistando il Campionato Europeo UEFA di categoria in tre ... Leggi su it.uefa.com