L'Italia stenta anche contro la Moldavia | Spalletti saluta con un 2-0 Decisivi Raspadori e Cambiaso

L'Italia conquista una vittoria importante contro la Moldavia, sigillata da due gol decisivi di Raspadori e Cambiaso. Nonostante le sfide, il tecnico Luciano Spalletti saluta con un sorriso, lasciando la Nazionale dopo un match ricco di emozioni e speranze per il futuro. La strada verso il Mondiale del 2026 si fa più chiara, e il calcio italiano si prepara a nuove avventure.

Luciano Spalletti lascia la Nazionale con una vittoria. Nella seconda partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, l`Italia batte. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

