L’Italia snobba il referendum rosso

L'Italia sembra disinteressata al referendum, con una partecipazione appena del 20% alle 23, ben al di sotto delle aspettative e lontana dal quorum. Mentre Landini tenta di dipingerla come un successo, le azioni del governo parlano di altro: blocco salari e contratti stagnanti da oltre un decennio. La domanda che sorge spontanea è: quale futuro attende i lavoratori italiani in questo scenario di stallo? Continua a leggere.

