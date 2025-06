L’Italia ospita la Moldova vietato sbagliare dopo la sconfitta con la Norvegia

L’Italia scende in campo contro la Moldova con il cuore e la determinazione di riscattarsi dopo la sconfitta con la Norvegia. Questa sfida rappresenta l’ultima chance per Luciano Spalletti, ormai ex ct, di lasciare un segno e di mantenere vive le speranze di qualificazione. Con una prestazione convincente e tanti gol, gli Azzurri puntano a rimanere agganciati alla vetta del girone e a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio nazionale.

Ultima partita sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti, ct ormai esonerato. L’Italia affronta la Moldova, nella speranza di riscattare subito il 3-0 rimediato dalla Norvegia di Haaland & co. e con l’obiettivo di provare a insidiare la prima posizione nel girone di Qualificazione Mondiale proprio ai norvegesi, al momento a punteggio pieno. Servirà una prestazione convincente e tanti gol, utili in caso di arrivo in classifica a pari punti. 22? Cambiaso al cross – Cross velenoso del difensore juventino, Avram attento in uscita su Dimarco 20? Risposta Italia – Punizione dalla trequarti di Raspadori, Ranieri stacca bene ma di testa la manda sulla parte alta della traversa 5? Annullato il vantaggio ospite – Moldova in vantaggio con Nicolaescu sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma per fortuna degli Azzurri è fuorigioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’Italia ospita la Moldova, vietato sbagliare dopo la sconfitta con la Norvegia

