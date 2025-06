L’Italia non ha voluto indagare su chi ha spiato Fanpage | così Paragon smentisce il Copasir

In un contesto di crescente preoccupazione per la privacy e la sicurezza, il caso dello spyware Graphite ha acceso i riflettori sull’Italia e i suoi servizi di intelligence. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, emergono dubbi su chi abbia realmente indagato e sulle responsabilità coinvolte. Paragon smentisce il Copasir, alimentando un dibattito che mette in discussione trasparenza e tutela dei cittadini. La verità, ancora nascosta, potrebbe cambiare profondamente lo scenario dell’intelligence nazionale.

L’azienda israeliana Paragon smentisce il Copasir che, nella sua relazione sul caso dello spionaggio di giornalisti e operatori umanitari, aveva dichiarato la rescissione del contratto con la società che produce lo spyware Graphite da parte dei servizi – l’Aise, per l’estero, e all’Aisi, per i servizi interni – dopo avere saputo che era stato installato anche sui dispositivi, tra gli altri, del direttore di Fanpage Francesco Cancellato e di Luca Casarini. Ma la versione della società è diversa: in una nota di cui dà conto Fanpage, Paragon spiega che l’interruzione del contratto è avvenuta per volontà della stessa società, una volta che governo ed esecutivo italiani hanno rifiutato la proposta di collaborare a verifiche e controlli per appurare chi e come avesse spiato Cancellato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia non ha voluto indagare su chi ha spiato Fanpage”: così Paragon smentisce il Copasir

In questa notizia si parla di: Paragon Smentisce Copasir Italia

Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage” - Paragon, azienda israeliana di sicurezza informatica, rompe il silenzio smentendo il Copasir e rivelando di aver offerto soluzioni trasparenti al governo italiano per chiarire l’uso del loro sistema contro Fanpage.

Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage” - In una nota l’azienda israeliana di sicurezza informatica dichiara di aver “offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare” ... Leggi su fanpage.it

L'allarme del Copasir dopo Paragon: se le app avvertono chi è intercettato, si mette a rischio la sicurezza nazionale - Nella relazione sul software che ha intercettato Casarini e Cancellato, si invitano governo e Parlamento a fare una nuova legge altrimenti si rischia ... Leggi su huffingtonpost.it

Il Copasir e la vergogna della relazione sul caso Cancellato-Paragon - Paragon avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova massimo per il Copasir. Leggi su msn.com