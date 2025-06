L’Italia ha scelto Ranieri oggi il tecnico parlerà con i Friedkin per il doppio ruolo con la Roma Sky

L’Italia ha scelto Claudio Ranieri come nuovo commissario tecnico, segnando una svolta importante nel calcio nazionale. Con l’ex allenatore della Roma pronto a confrontarsi con Friedkin per un duplice ruolo, si apre un nuovo capitolo per la Nazionale. Mentre Spalletti saluta questa sera il suo ultimo appuntamento sulla panchina azzurra, il futuro si prospetta ricco di sfide e opportunità. La scelta di Ranieri promette di riportare entusiasmo e competenza sulla scena internazionale.

La Nazionale italiana ha scelto il successore di Luciano Spalletti: è Claudio Ranieri. Ma l’ex tecnico della Roma dovrà parlare con la dirigenza giallorossa per avere il doppio impegno in società e in Nazionale. Intanto, Spalletti questa sera siederà per l’ultima volta sulla panchina dell’Italia nel match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia ha scelto Ranieri per il post-Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Giornata decisiva per l’Italia tra campo e panchina. La nazionale è a Reggio Emilia: l’allenatore scelto dalla Figc per il post Spalletti è Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia ha scelto Ranieri, oggi il tecnico parlerà con i Friedkin per il doppio ruolo con la Roma (Sky)

#Ranieri ha scelto e corteggiato #Gasperini. È l’uomo dei #Friedkin, il garante del club in Italia e all’estero. Senza dimenticare che è stato nominato in tutti i comunicati della #Roma. “Affiancato dalla preziosa consulenza di Claudio, che resterà con noi come di Partecipa alla discussione

Pioli è il favorito, Ranieri è l'uomo scelto dai tifosi, De Rossi e Cannavaro i Campioni del 2006 per dare identità oppure addirittura Mancini per un clamoroso ritorno Chi vorreste sulla panchina dell'Italia #nazionale #azzurri #moldavia #gravina Partecipa alla discussione

