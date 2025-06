L’Italia dice no alla cittadinanza facile Ora parliamo di remigrazione

L’Italia dice no alla cittadinanza facile, e ora il dibattito si sposta sulla remigrazione. A Roma, il 9 giugno, si è assistito a una sconfitta epocale per la sinistra, che vede sfumare le speranze di una politica inclusiva. Il referendum sulla cittadinanza si rivela un flop clamoroso, con oltre un terzo dei votanti che sceglie di opporsi. Un segnale forte che richiede una riflessione profonda sul futuro dell’immigrazione nel nostro paese.

Roma, 9 giu – Non è solo un'affluenza ferma appena al 30% a segnare il tracollo della sinistra posticcia a trazione Landini-Schlein. È l'umiliazione subita proprio sul terreno che doveva esserle più favorevole: la cittadinanza agli immigrati. Il referendum sulla cittadinanza è un flop nel flop. Dei pochi che si sono recati alle urne, più di un terzo ha votato NO. Una batosta sonora, inaspettata, che rappresenta forse la più grande debacle elettorale degli ultimi anni per il fronte immigrazionista. Il quesito era chiaro, quasi didattico: abolire la norma che impone almeno dieci anni di permanenza in Italia prima di ottenere la cittadinanza, portandola a soli cinque.

