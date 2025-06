L’Italia dà a Spalletti Winning Invia

L’Italia celebra una vittoria importante, che aggiunge un capitolo emozionante alla sua storia calcistica. Mentre Spalletti, in partenza, si gode il successo, il calcio italiano si prepara a nuove sfide e grandi cambiamenti. Con il 2-0 sulla Moldavia, il team rafforza la sua strada verso i Mondiali, lasciando tutti con il fiato sospeso. La passione per il calcio italiano non si ferma: e voi, siete pronti a vivere questa avventura?

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L'Italia ha dato una vittoria al manager in partenza Luciano Spalletti mentre mettono a terra una vittoria in casa per 2-0 sulla Moldavia nella loro qualifica della Coppa del Mondo. Venerdì Spalletti, 66 anni, ha annunciato di essere stato sostituito dopo una sconfitta per 3-0 in Norvegia. Ha preso in carico un altro gioco e ha ottenuto la vittoria grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso.