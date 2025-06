L’Italia che si lascia dietro Spalletti è un cumulo di macerie ma è anche colpa di Mancini Süddeutsche

La Süddeutsche Zeitung descrive con amarezza la situazione dell’Italia dopo l’addio di Spalletti, definendo il team come “un cumulo di macerie”. Tuttavia, il giornale tedesco evidenzia anche le peculiarità della federazione e la grandezza del tecnico, sottolineando come, nonostante le energie scarse, Spalletti abbia sempre mantenuto dignità e onestà. La domanda ora è: come si ricostruirà questa Italia ferita e disillusa?

“È stato dignitoso, il più dignitoso possibile”, l’addio di Spalletti secondo la Süddeutsche Zeitung. Anche se secondo il giornale tedesco “l’approccio della federazione rimane peculiare. Le bizzarre circostanze della separazione non hanno fatto altro che testimoniare la grandezza di Spalletti, a cui a volte mancavano energie ma mai parole “. Il fatto è: la squadra italiana che Spalletti lascia dietro di sé è “un cumulo di macerie”. La Sz cerca di spiegare ai suoi lettori lo stato d’animo dei tifosi italiani: “ Come una nube oscura e tempestosa. Per dare un’idea approssimativa del culmine della caduta: chiunque ricordi la grande distanza tra la nazionale tedesca e i suoi tifosi dopo le deludenti prestazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022, dovrebbe immaginare cosa sarebbe successo se la Germania non si fosse nemmeno qualificata per quei tornei”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia che si lascia dietro Spalletti è un cumulo di macerie, ma è anche colpa di Mancini (Süddeutsche)

In questa notizia si parla di: Spalletti Lascia Dietro Cumulo

Tegola per l’Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti sceglie Ranieri, Mancini resta a Roma - Giornata di novità in casa Italia: Spalletti sceglie Ranieri e lascia fuori Mancini, un'assenza che fa rumore.

“Spalletti su Acerbi predica bene e razzola male”: l’analisi di @NicoSchira sulla vicenda Partecipa alla discussione

Spalletti non è una vittima, l’esonero giusto di un pessimo ct. Ma ora chi caccia Gravina? - È anche nelle difficoltà, nelle ristrettezze di una squadra mediocre, che più si vede la mano dell’allenatore. Leggi su ilfattoquotidiano.it

Spalletti esonerato dall’Italia nella notte, fa una sola richiesta a Gravina: cos’è successo a Coverciano - In un confronto notturno a Coverciano con Gabriele Gravina, accetta l’esonero e rinuncia a oltre un anno di stipendio ... Leggi su fanpage.it

Il retroscena dietro all'esonero di Spalletti: «Luciano, così non si può andare avanti». E lui pretende di parlare subito - uscente e il presidente federale Gravina parlano faccia a faccia ... Leggi su msn.com