L' Italia batte la Moldova per 2-0 gol di Raspadori e Cambiaso ma Spalletti saluta con un' altra prova negativa

L'Italia conquista una vittoria convincente contro la Moldova, con un 2-0 firmato da Raspadori e Cambiaso, ma nonostante il risultato, l'umore sotto la guida di Spalletti rimane ambivalente. La Nazionale continua a dimostrare segnali di crescita, anche se le prestazioni evidenziano ancora alcune lacune. La sfida tra aspettative e realtà sottolinea quanto sia fondamentale consolidare il gioco e ritrovare fiducia per affrontare le prossime sfide. La strada è lunga, ma il talento c’è.

Italia-Moldova 2-0 RETI: 40' pt Raspadori, 5' st Cambiaso. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5.5, Bastoni 5.5, Ranieri 5.5 (38' st Coppola sv); Cambiaso 6, Frattesi 6, Ricci 5 (1' st Barella 5.5), Tonali 5, Dimarco 5.5 (1' st Orsolini 6); Raspadori 6.5 (32' st Maldini 5); Retegui 5.5 (26' st Lucca 5). In panchina: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Gatti, Udogie, Casadei, Rugani. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Italia batte la Moldova per 2-0 (gol di Raspadori e Cambiaso) ma Spalletti saluta con un'altra prova negativa

