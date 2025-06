L’Italia andrà al Mondiale | le parole di Spalletti dopo l’addio

L’Italia si prepara con entusiasmo al Mondiale, e Luciano Spalletti, emozionato e sincero, assicura: «L’Italia andrà al Mondiale, ne sono convinto.» Dopo l’addio alla Nazionale, il tecnico apre un nuovo capitolo, ma il suo cuore resta azzurro. Mentre l’Italia affronta la Moldova, le parole di Spalletti risuonano come un inno di speranza e passione per il futuro del calcio italiano.

"L'Italia andrà al Mondiale, ne sono convinto. E farò il tifo per il mio successore". È un Luciano Spalletti emozionato ma schietto quello che ha parlato a Rai Sport a pochissime ore dalla sua ultima panchina in Nazionale. Lunedì sera è il momento di Italia – Moldavia, ma già nella giornata di ieri – domenica 8 giugno – è arrivata la comunicazione di separazione da parte dello stesso Spalletti in conferenza stampa. L'ammissione di Spalletti: "Ho fatto scelte sbagliate". Se ho dormito stanotte? In queste situazioni dipende molto da come sei fatto. Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere.