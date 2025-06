Liste divise per sesso | la surreale protesta di Non una di meno

La surreale protesta di Non Una Di Meno, divisa per sesso, ha acceso il dibattito pubblico, evidenziando tensioni e contraddizioni. Nonostante i tempi stretti, le nuove liste sono state aggiornate, anche sotto un governo di centrodestra, dimostrando che le sfide del cambiamento richiedono nervi saldi e determinazione. Un episodio che ci lascia riflettere sull’importanza di un dialogo aperto e trasparente nel panorama politico attuale.

Per i tempi tecnici di applicazione non è stato possibile realizzare le nuove liste per il referendum ma la modifica è stata fatta, per altro sotto un governo di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Liste divise per sesso: la surreale protesta di Non una di meno

In questa notizia si parla di: Liste Divise Sesso Surreale

Liste divise per sesso: la surreale protesta di Non una di meno - Per i tempi tecnici di applicazione non è stato possibile realizzare le nuove liste per il referendum ma la modifica è stata fatta, per altro sotto un governo di centrodestra ... Leggi su ilgiornale.it