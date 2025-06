L’Isola dei Famosi | Giarrusso in missione segreta Jasmin pronta a lasciare il programma

L'Isola dei Famosi si infiamma con colpi di scena sorprendenti: Jasmin Salvati si prepara a lasciare il reality, mentre Dino Giarrusso si confida con Ahlam, affrontando nuove dinamiche che potrebbero cambiare le carte in tavola. Nel daytime del 9 giugno, protagonisti sono emozioni e rivelazioni, pronti a sconvolgere il corso della stagione. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro ai nostri naufraghi.

Nel nuovo daytime emergono nuove dinamiche: Dino deve raccontare la propria storia ad Ahlam, che però lo trova insopportabile. Jasmin si prepara all'idea di lasciare il reality. Nel daytime de L'Isola dei Famosi del 9 giugno, i protagonisti sono stati due naufraghi. La prima, Jasmin Salvati, si è confidata con Jey Lillo, raccontandogli il suo dispiacere per l'eliminazione di Ahlam El Brinis. Nel frattempo, sull'Ultima Spiaggia, Dino Giarrusso ha ricevuto una missione segreta che potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti con la sua compagna d'avventura. Jasmin: "Non volevo che Ahlam uscisse" Nella prima parte del segmento dedicato alla trasmissione di Veronica Gentili, la Salvati è stata sorpresa dalle telecamere in un confronto con Jey Lillo.