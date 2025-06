L' intelligenza aumentata per le macchine | dove può arrivare

L’intelligenza aumentata sta rivoluzionando il modo in cui le macchine interagiscono con il mondo, portando l’automazione a raggiungere livelli prima inimmaginabili. Massimiliano Vaccari di Hipert sottolinea come questi sistemi spingano i limiti nelle corse e trovino applicazioni innovative anche nel contesto urbano. Ma fino a dove può arrivare questa evoluzione? La risposta potrebbe sorprenderti.

Massimiliano Vaccari (Hipert): "Portiamo i sistemi di automazione nelle corse al loro limite estremo, ma vengono sperimentati anche in ambito urbano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'intelligenza aumentata per le macchine: dove può arrivare

