L' intelligenza artificiale entra in Parlamento per aiutare i deputati italiani a scrivere le leggi La vicepresidente della Camera Anna Ascani ci racconta come

L'intelligenza artificiale rivoluziona il Parlamento italiano, diventando alleata preziosa per i deputati. La vicepresidente Anna Ascani ci svela come tre innovativi prototipi stiano trasformando il lavoro legislativo: dalla redazione di dossier alla scrittura di atti e leggi, fino al monitoraggio delle attività parlamentari. Un passo fondamentale verso un'istituzione più efficiente e moderna, in cui tecnologia e politica si incontrano per servire meglio i cittadini.

Tre i prototipi: il primo riguarda la redazione di dossier, il secondo supporterà la scrittura di atti e leggi e il terzo servirà per monitorare l'attività dei parlamentari. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'intelligenza artificiale entra in Parlamento per aiutare i deputati italiani a scrivere le leggi. La vicepresidente della Camera Anna Ascani ci racconta come

In questa notizia si parla di: Leggi Intelligenza Artificiale Entra

Appuntamento con #RegioniNews, rubrica con le notizie di stampa su lavori e attività della #ConferenzaRegioni Parliamo di: ? Regioni-sindacati intelligenza Artificiale Sport in Regione Leggi le notizie https://bit.ly/4dQcNPW Partecipa alla discussione

? È online il nuovo episodio del #podcast Logisticamente On Air – uno speciale dedicato alle trasformazioni nel mondo della #logistica, tra #intelligenzaartificiale, #digitalizzazione e #hub integrati. Leggi la notizia e ascolta l'episodio Partecipa alla discussione

Scuola: come usare l’intelligenza artificiale? - Nel giro di un paio d’anni, e senza tanti discorsi, ha fatto il suo ingresso in classe. Leggi su repubblica.it

Mondiale per club nel segno della tecnologia: bodycam, algoritmi e intelligenza artificiale - La Fifa sta preparando il torneo che partirà il 14 giugno «affidandosi a una serie di misure innovative che renderanno la competizione ancora più emozionante e coinvolgente per i tifosi, semplificando ... Leggi su msn.com

Estonia, la scuola dell’intelligenza artificiale comincia a 15 anni - In Estonia parte un progetto unico: l’intelligenza artificiale entra nelle scuole per aiutare studenti e insegnanti a studiare e lavorare meglio. Leggi su nostrofiglio.it