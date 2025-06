L’indagine sulla donna e la bambina trovate morte a Villa Pamphili | C’era un uomo con un fagotto lì vicino

Un enigma cupo avvolge Villa Pamphili, dove il tragico ritrovamento di una donna e di una neonata ha sconvolto la comunità. Tra i testimoni emergono nuove voci: un uomo con un fagotto, avvistato vicino al luogo del decesso, potrebbe essere la chiave per chiarire questa oscura vicenda. Chi era quell’uomo? E cosa ha visto realmente? Le risposte potrebbero arrivare dai giovani presenti quel venerdì sera, portando una svolta decisiva alle indagini.

«Abbiamo visto un uomo con un fagotto in mano non lontano dal luogo in cui è stata trovata la bambina». Alcuni testimoni potrebbero portare a una svolta nell’indagine sulla donna e sulla neonata ritrovate morte a Villa Pamphili. Si tratta di un gruppo di ragazzi che si trovava nel parco venerdì sera. Ovvero il giorno prima rispetto a quello del ritrovamento dei cadaveri. L’uomo sembrava uno dei tanti frequentatori. Le due sarebbero madre e figlia, originarie dell’est: molto probabilmente la 40enne è una cittadina romena. Anche l’uomo ricercato verrebbe dalla Romania. «Erano in tre, una donna giovane che avrà avuto tra i 30 e i 40 anni, con una bambina bionda e con la pelle candida come un angioletto, e poi un uomo, anche lui giovane e magro, con il pizzetto», dice un’altra testimonianza. 🔗 Leggi su Open.online