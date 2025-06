L’indagato Pazzali col vento in poppa Per l’amministratore giudiziario può portarsi a casa oltre un milione di euro della società sotto inchiesta

Enrico Pazzali sembra aver rigenerato il suo destino, navigando con successo tra le acque agitate delle inchieste giudiziarie e le tempeste politiche. Nonostante le ombre di un procedimento penale e le richieste di arresto, il suo ritorno alla presidenza della Fondazione Fiera e l'incredibile fortuna economica sembrano confermare che, a volte, il vento in poppa può cambiare le sorti anche delle storie più complesse. La sua ascesa continua a suscitare dubbi e curiosità .

