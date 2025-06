L' incendio di elettrodomestici e bombole di gas | l' area è stata sequestrata denunciato il proprietario del terreno

L’incendio di elettrodomestici e bombole di gas a Canicattì ha portato al sequestro dell’area 232 e alla denuncia del proprietario del terreno. Le verifiche dell’Arpa, attese oggi, riveleranno la qualità dell’aria e possibili danni ambientali. In questo scenario critico, la sicurezza della comunità resta prioritaria mentre si attende di conoscere gli esiti delle analisi e le misure future.

I risultati delle verifiche Arpa - che stabiliranno qual è la qualità dell'aria e se vi sono stati o meno danni ambientali - dovrebbero arrivare oggi. Intanto l'area di contrada Montagna, a Canicattì, dove nel primissimo pomeriggio di sabato è divampato un violentissimo incendio, è sotto.

