A Francolino, nel cuore del post-Covid, nasce l'impresa di Carletti: arte tattile per ciechi e soluzioni innovative. Con un passato di successo come consulente e responsabile commerciale, Cristian Carletti ha deciso di mettersi in gioco, dando vita a Graficc Industrial Labels, un laboratorio artigianale che unisce creatività e tecnologia per migliorare l’accessibilità e l’esperienza sensoriale. Questa storia dimostra come passione e innovazione possano trasformare le sfide in opportunità .

È a Francolino che Cristian Carletti ha dato vita, nel febbraio 2022, alla Graficc Industrial Labels, un’impresa artigiana nata nel pieno del post-Covid, specializzata nella produzione di etichette adesive, opere tattili e soluzioni innovative per l’industria e la cultura. Dopo una lunga carriera come consulente e responsabile commerciale per grandi etichettifici, Carletti ha deciso di mettersi in proprio, occupandosi direttamente di grafica, stampa, amministrazione e progettazione, con il supporto della figlia Giada, studentessa della scuola di cinema Blow Up Academy di Stefano Muroni, prossima al trasferimento a Roma per proseguire nel settore cinematografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impresa di Carletti: "Arte tattile per ciechi"

