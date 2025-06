L’imbarazzo di Calenda si presenta al seggio ma non lo fanno votare | sulla scheda non c’è più spazio per i timbri

L’imbarazzo di Carlo Calenda al seggio di Roma si trasforma in un episodio che fa riflettere sulla burocrazia e le regole elettorali. Nonostante il suo status di senatore, si è visto negare il voto per una scheda ormai esaurita, costringendolo a recarsi altrove per ottenere una nuova scheda. Un episodio che sottolinea quanto siano importanti procedure snelle e accessibili, anche per chi rappresenta il popolo. È giusto che chi è eletto vada a...

Imbarazzo per Carlo Calenda: il senatore è andato al seggio a Roma per votare al referendum, ma ha trovato la propria scheda elettorale con tutti i timbri esauriti. Uno degli scrutatori gli ha indicato la procedura: “ Vada in via Petroselli, le rifanno subito la scheda”. All’uscita dal seggio, Calenda ha commentato: “Sono andato a votare e avevo anche la scheda esaurita. Detto questo, sono un senatore eletto: è giusto che chi è eletto vada a votare. Dopodiché sui referendum. è una lunga prassi. Chi vuole andare va, chi non vuole andare non va: vuol dire che non è d’accordo con i quesiti, e non c’è nulla di antidemocratico in questo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it