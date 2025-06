Lilo & Stitch primo al boxoffice italiano dell' anno solare Dragon Trainer incombe nel weekend

Il box office italiano si sorprende ancora: il remake di Lilo & Stitch domina la classifica, diventando il più grande incasso dell’anno, superando FolleMente. Con l’anteprima di domenica, Dragon Trainer si posiziona già al secondo posto, mentre Karate Kid: Legends chiude il podio. Il weekend promette grandi emozioni e nuove sfide tra i divi del grande schermo. Riuscirà Dragon Trainer a scalzare definitivamente il primato di Lilo & Stitch?

La Top 10 7/6 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 LILO & STITCH (€540970) 2 KARATE KID (157430) 3 MISSION...(149692) 4 TRAMA FENICIA (62763) 5 FUORI (58542) 6 DAN DA DAN (53909) 7 ESORCISMO DI EMMA (43668) 8 L'AMICO FEDELE (27326) 9 FINAL Partecipa alla discussione

La Top 10 del 6/6 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 LILO & STITCH (327890) 2 KARATE KID (82030) 3 MISSION...(73596) 4 TRAMA FENICIA (31940) 5 L'ESORCISMO...(27959) 6 FUORI (25077) 7 L'AMICO FEDELE (10539) 8 LA VITA DA GRANDI (9847) 9 FINAL Partecipa alla discussione

