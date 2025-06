Nel panorama cinematografico americano, Lilo & Stitch continua a dominare il box office, resiste alle sfide di un attesissimo spin-off di John Wick con Ana De Armas e conquista il terzo weekend consecutivo in vetta. Un vero trionfo per il reboot Disney, che dimostra ancora una volta la forza delle sue storie iconiche. E mentre i nuovi arrivi faticano a imporsi, il fascino senza tempo di Lilo & Stitch rimane imbattibile, confermando che alcune magie sono destinate a durare.

Lo spin-off di John Wick interpretato da Ana De Armas ha ottenuto incassi inferiori alle aspettative, il thriller non insidia minimamente il primo posto di Lilo & Stitch. Neppure una Ana De Armas sensuale e armata fino ai denti può scalzare Lilo & Stitch dalla vetta del box office USA. Il reboot live-action Disney si gode i primati conquistati conservando la prima posizione per il terzo weekend consecutivo. Altri 32,5 milioni, raccolti in 4.185 sale, portano lo scoppiettante film per famiglie a un totale domestico di 335,8 milioni e a un incasso globale di 772 milioni per la pellicola che racconta le avventure dell'amicizia tra una solitaria ragazzina hawaiana e un alieno in fuga.