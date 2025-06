Lilo & Stich domina il box office italiano per la terza settimana consecutiva

Lilo & Stich conquista il cuore degli italiani, dominando il box office per la terza settimana consecutiva con un incasso di 1,4 milioni di euro. Con un totale di oltre 18 milioni, si afferma come il blockbuster più remunerativo del 2025, superando anche titoli come Follemente. E con Cinema in Festa che porta i film a soli 3,50 euro, la magia del grande schermo continua a coinvolgere sempre più spettatori. Un vero trionfo che promette altri successi!

Il disneyano Lilo & Stich domina per la terza settimana di fila il box office italiano incassando altri 1.4 milioni di euro (-63%) con un risultato complessivo di 18 milioni 123mila euro, che lo porta a essere il miglior incasso del 2025 davanti a Follemente e nella top10 dei maggiori successi dal 2021. Ieri è stato il primo giorno di Cinema in festa (8-12 giugno), che propone i film a 3,50 euro. Sono state registrate 329.761 presenze con un guadagno di 1.224.181 euro. Il weekend si chiude a quota 3.622.303 euro (con 656.937 spettatori) con un +58% rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno e -41% rispetto al fine settimana scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lilo & Stich domina il box office italiano per la terza settimana consecutiva

