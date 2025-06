Lignano Sabbiadoro capitale del nuoto pinnato paralimpico | Colanero da record mondiale

Lignano Sabbiadoro si conferma capitale del nuoto pinnato paralimpico, ospitando i Campionati Italiani Assoluti dove brillano record mondiali e successi epici. Tra i protagonisti, l’abruzzese Ilenia Colanero ha scritto un capitolo indimenticabile, stabilendo un nuovo primato mondiale che farà storia. Una manifestazione che ha celebrato il talento, la tenacia e la passione, dimostrando che nello sport tutto è possibile e scrivendo un futuro ricco di speranza e ispirazione.

Trionfi e nuovi primati ai Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di nuoto pinnato, andati in scena nell’impianto del Villaggio Sportivo Bella Italia a Lignano Sabbiadoro. A brillare tra i protagonisti, anche l’abruzzese Ilenia Colanero, che ha riscritto la storia della disciplina con il nuovo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lignano Sabbiadoro capitale del nuoto pinnato paralimpico: Colanero da record mondiale

In questa notizia si parla di: Lignano Sabbiadoro Nuoto Pinnato

