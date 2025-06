L' Idf sequestra la nave della Freedom Flotilla Un' attivista | Quel mare non è di Netanyahu

In un contesto di tensione internazionale, l'IDF ha sequestrato la nave della Freedom Flotilla, suscitando scalpore e preoccupazione globale. Tra gli attivisti a bordo, anche figure come Greta Thunberg, testimoniano la lotta per la giustizia e i diritti umani. Yasemin Acar afferma: «Non possiamo salvare due milioni di persone stremate, ma non possiamo nemmeno accettare quell'inferno». La situazione rimane critica e dall'esito incerto.

I motoscafi della marina militare israeliana accerchiano il vascello degli attivisti con a bordo anche Greta Thunberg. Yasemin Acar: «Non possiamo salvare due milioni di persone stremate, ma non possiamo nemmeno accettare quell'inferno». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Idf sequestra la nave della Freedom Flotilla. Un'attivista: "Quel mare non è di Netanyahu"

In questa notizia si parla di: Sequestra Nave Freedom Flotilla

Idf sequestra nave attivisti Madleens - Tensione alle stelle nel Mediterraneo: la nave attivista Madleen è stata sequestrata dalle forze israeliane dopo aver ignorato l'ordine di cambiare rotta.

Il titolo neonazista di @repubblica ~ La nave non è stata sequestrata, è stata piratata in acque internazionali e i naviganti rapiti dal’IDF. #FreedomFlotilla #GretaThunberg #FreePalestine - X Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, l’Idf abborda e sequestra la nave con gli aiuti per Gaza: “Equipaggio rapito”. Il ministro israeliano: “Mostrare agli attivisti video del 7 ottobre” - X Partecipa alla discussione

Nave Freedom Flotilla sequestrata, l’equipaggio: “Attacco criminale, Israele non ha il diritto di trattenerci” - it dopo il sequestro da parte delle forze israeliane nel suo viaggio verso Gaza con gli aiuti umanitari e ... Leggi su fanpage.it

Flotilla, 'nave sequestrata ed equipaggio rapito da Israele' - Ministero degli Esteri israeliano: i passeggeri dovranno 'tornare nei loro Paesi' (ANSA) ... Leggi su ansa.it

La Barca Madleen di Freedom Flotilla sequestrata da Israele: anche Greta Thunberg a bordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Barca Madleen di Freedom Flotilla sequestrata da Israele: anche Greta Thunberg a bordo ... Leggi su tg24.sky.it