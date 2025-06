Licheri Sinistra Italiana su affluenza referendum | Un' occasione persa ma abbiamo riacceso una speranza

L’affluenza del circa 30% nel referendum rappresenta un’occasione persa, ma anche il risveglio di una speranza per il nostro Paese. Con più di 14 milioni di italiani alle urne, si è acceso un segnale forte: la partecipazione conta. La sinistra non ha fallito, ma ha lasciato sfuggire un’occasione preziosa per riaccendere il dibattito e coinvolgere i cittadini, affinché il nostro futuro sia davvero nelle loro mani.

"L'affluenza del circa 30% significa che si sono recate alle urne più o meno 14 milioni di persone. Il centrodestra nel settembre 2022 ha vinto le elezioni con 12,3 milioni di voti circa. Il mancato quorum non è il fallimento della sinistra ma un'occasione persa per milioni di italiani di avere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Licheri (Sinistra Italiana) su affluenza referendum: "Un'occasione persa, ma abbiamo riacceso una speranza"

In questa notizia si parla di: Sinistra Affluenza Occasione Persa

L'affluenza si ferma al 30%, il referendum non è valido. Fratelli d'Italia: «Il più grosso autogol nella storia della sinistra» - L’affluenza si ferma al 30%, rendendo i referendum del 8 e 9 giugno 2025 non validi e segnando uno dei più grandi autogol nella storia della sinistra.

REFERENDUM: SI ABRUZZO, “NON E’ FALLIMENTO SINISTRA MA OCCASIONE PERSA PER ITALIANI” - Il mancato quorum non è il fallimento della sinistra ma un’occasione persa per milioni di italiani di avere più diritti, abbiamo perso ... Leggi su abruzzoweb.it

Referendum/Licheri: mancato quorum non è fallimento della sinistra ma occasione persa per avere più diritti - " "L'affluenza del circa 30% significa che si sono recate alle urne più o meno 14 milioni di persone. Leggi su giornaledimontesilvano.com

Referendum, affluenza bassa (nonostante la campagna della sinistra) - Quorum lontano, nonostante la campagna politica di PD e Movimento 5 Stelle Affluenza bassa dopo le prime ore al vot ... Leggi su panorama.it